Wsj: ex capo ucraino Zaluzhny dietro sabotaggio Nord Stream

ImolaOggiEUROPA UE, News 2025

Valerii Zaluzhny

ROMA, 10 NOV – Gli investigatori tedeschi sono convinti che il gruppo di ucraini che avrebbe fatto esplodere i gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico abbia agito sotto la guida dell’allora comandante in capo delle forze armate ucraine, Valeriy Zaluzhny.

Lo scrive il Wsj secondo il quale la polizia tedesca, i procuratori hanno sviluppato “un quadro chiaro di come un’unitÃ  militare ucraina d’Ã©lite abbia portato a termine gli attacchi sotto la guida diretta del generale Valeriy Zaluzhny”. L’obiettivo dei sabotatori era quello di ridurre le entrate petrolifere della Russia e i suoi legami economici con la Germania. (ANSA)

