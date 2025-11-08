Il suicidio dell’Occidente. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 8 novembre 2025

IL SUICIDIO DELL’OCCIDENTE

PIAZZA LIBERTÃ€, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 8 novembre 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Con gli ospiti Carmen Tortora e Leonardo DiniÂ tratternmo il problema dei problemi e cioÃ¨ l’incompreso flagello che stiamo vivendo sulla immarcescibile guerra che, furbescamente, viene indicata come “conflitto russo-ucraino”.

In realtÃ il conflitto Ã¨ tra Occidente e Russia. Ovvero, sono la Nato, l’Ue, gli Usa che hanno dichiarato guerra alla Russia. Sono la resuscitata Nato, l’agonizzante Ue – che predilige i clandestini e i disertori ucraini che vivono di sussidi anzichÃ© imprenditori e turisti russi – e gli Usa che usano l’Ucraina per destabilizzare la Russia con l’obiettivo di depredare gli immensi territori ricchi di materie prime e terre rare.

L’Italia, l’Ue e gli Usa sono afflitti da una malattia che nemmeno miliardi di cellule staminali potrebbero guarire: il cancro intellettuale e morale, avrebbe detto Oriana Fallaci. Nessuno si domanda perchÃ¨, le oltre 56 guerre che affliggono il pianeta, non destano preoccupazione alcuna in questi misantropi mondialisti.

Sono crollati, crollano e crolleranno sempre quei popoli che non hanno un’anima. E l’Italia, l’Ue e gli Usa attualmente, un’anima non ce l’hanno e forse non ce l’avranno mai piÃ¹. L’Italia in particolare sembra diventata un Califfato islamico. Alla faccia della povertÃ assoluta e dell’impossibilitÃ di curarsi, l’Italia spreca tutte le energie economiche e militari facendole convergere sul comico che, con la guerra, si Ã¨ arricchito e, dando la colpa alla Russia, sta decimando il popolo ucraino. Parafrasando A. Toymbee: Le civiltÃ – soprattutto quelle che non hanno un’anima – non muoiono per omicidio ma per suicidio.