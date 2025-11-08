Sondaggio: il 60% dei palestinesi sostiene Hamas, il 30% Fatah

Un sondaggio condotto dall’Istituto per i sondaggi d’opinione e la ricerca con sede a Ramallah, in Cisgiordania, ha mostrato che il 60% dei palestinesi sostiene il Movimento di resistenza islamico (Hamas) e il 30% sostiene il Movimento di liberazione nazionale (Fatah) dopo la guerra nella Striscia di Gaza. Lo rivela la tv Al Jazeera.

Secondo il sondaggio, condotto tra il 22 e il 25 ottobre in Cisgiordania e a Gaza, e pubblicato dall’organizzazione sul suo sito web, il leader di Fatah incarcerato Marwan Barghouti riceverebbe il 49% dei voti, rispetto al solo 13% del presidente Mahmoud Abbas in caso di elezioni presidenziali. I risultati del sondaggio, a cui hanno partecipato 1.270 persone in Cisgiordania e a Gaza, hanno mostrato che l’80% dei palestinesi desidera le dimissioni di Abbas.

