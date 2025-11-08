Enrico Bressan, lo storico dj stroncato da un malore

VICENZA – La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per tutti i nostalgici che, con lui, hanno ballato al ritmo degli anni ’80. Enrico Bressan, noto dj vicentino Ã¨ stato stroncato da un malore a 61 anni. La tragedia nella giornata di ieri, giovedÃ¬ 6 novembre. Dj e speaker di Radio Vicenza International e fondatore delle serate ‘Figli Delle Stelle’, ha riempito di musica le notti vicentine da oltre 40 anni. Alan Sorrenti, i Gazebo e Den Harrow: solo alcuni degli artisti che Bressan ha portato nella cittÃ berica.

Il ricordo

Dalla radio al dj set per feste ed eventi nei diversi locali del centro cittÃ . Sono in tanti, ora, a piangere Enrico Bressan. I ricordi di amici e colleghi piovono ora sulla sua pagina Facebook: Â«Grazie per averci fatto ballare, la tua gentilezza ci mancherÃ Â» e ancora Â«Avevi un sorriso contagioso ed una voglia di vivere che Ã© da invidiare. Felice di aver trascorso un pezzo della mia vita accanto a te tra i letti d’ospedale. Fai buon viaggioÂ», si legge.

www.ilgazzettino.it