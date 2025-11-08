Casa Bianca, esenzioni di un anno a Ungheria su petrolio russo

Gli Stati Uniti hanno concesso all’Ungheria un’esenzione di un anno dalle sanzioni sul petrolio russo. Lo riferisce la Casa Bianca. In cambio, l’Ungheria si Ã¨ impegnata ad acquistare circa 600 milioni

di dollari di gas naturale liquefatto americano dopo l’incontro a Washington tra il presidente Usa e il primo ministro ungherese, Viktor Orban.

Il primo ministro ungherese .Viktor OrbÃ¡n ha dichiarato che il suo Paese ha ottenuto un’esenzione dalle sanzioni statunitensi sull’energia russa dopo un incontro alla Casa Bianca con il presidente Donald Trump. L’esenzione consentirÃ il proseguimento delle forniture di petrolio e gas russi all’Ungheria, a testimonianza della stretta affinitÃ tra i due leader.

“Gli Stati Uniti hanno concesso all’Ungheria un’esenzione totale e illimitata dalle sanzioni su petrolio e gas. Siamo grati per questa decisione, che garantisce la sicurezza energetica dell’Ungheria”, ha scritto Peter Szijjarto, Ministro degli affari esteri e del commercio dell’Ungheria, su X.Â rainews.it/maratona/2025/11/