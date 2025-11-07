Malore improvviso alla guida, morto medico

Una notizia che ha scosso profondamente la comunitÃ di Supino e l’intera provincia di Frosinone: Ã¨ morto l’ex sindaco, consigliere provinciale e noto medico-chirurgo Antonio Torriero. L’uomo, nato a Supino il 2 giugno 1952, Ã¨ stato colto da un malore fatale mentre era alla guida della sua auto.

Il drammatico malore sulla Morolense

La tragedia si Ã¨ consumata nella tarda mattinata di ieri lungo la via Morolense, all’altezza della rotatoria delle Quattro Strade a Supino. Avvertendo il malore, Torriero ha avuto la prontezza di riflessi di accostare immediatamente il veicolo sul lato della carreggiata, un gesto che, purtroppo, non Ã¨ bastato a salvargli la vita. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per l’ex amministratore non c’Ã¨ stato nulla da fare.

Un medico amato da tutti

Oltre all’impegno politico, Torriero era stimato e conosciuto come medico-chirurgo, una professione iniziata a soli 25 anni dopo la laurea conseguita all’UniversitÃ “La Sapienza” di Roma e la frequentazione del liceo classico “Turriziani” di Frosinone. La sua figura rappresentava un punto di riferimento per l’intera comunitÃ , unendo la competenza professionale a una profonda dedizione civica.

La comunitÃ si stringe nel dolore per la perdita di un uomo che ha speso la sua vita al servizio degli altri, sia in campo medico che amministrativo.

