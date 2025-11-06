Milano, fermato pirata della strada che ha ucciso Franco Bertolotti: Ã¨ un 29enne egiziano

Dopo una notte di ricerche Ã¨ stato fermato questa mattina dagli agenti della Polizia locale di Milano lâ€™uomo che ieri, verso mezzogiorno, alla guida di un furgone ha travolto e ucciso Franco Bertolotti, un anziano di 87 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali allâ€™incrocio tra via Fratelli Bronzetti e via Melloni.

Chi Ã¨ il pirata

Il pirata della strada, in fuga da quasi un giorno, Ã¨ un 29enne egiziano.

SarÃ sottoposto a fermo dâ€™indiziato di delitto per omicidio stradale e omissione di soccorso. Secondo le prime informazioni gli investigatori della Polizia Locale di Milano lo hanno rintracciato a Segrate, alle porte di Milano. Gli agenti giÃ ieri erano riusciti a rintracciare il suo probabile numero di telefono, scoprendo che subito dopo l’incidente aveva spento il cellulare nell’evidente – ma inutile – tentativo di nascondere i suoi spostamenti. Dopo una notte di ricerche alla fine Ã¨ stato bloccato. Ora sono in corso gli atti in attesa che l’autoritÃ giudiziaria decida in merito al fermo.

L’incidente e la fuga

L’incidente Ã¨ accaduto pochi minuti prima delle 12 in via Fratelli Bronzetti, nella zona Est del capoluogo lombardo, quando l’anziano, Franco Bertolotti, stava attraversando sulle strisce all’incrocio con via Macedonio Melloni. Secondo la ricostruzione della Polizia locale, a travolgerlo Ã¨ stato un grosso furgonato bianco, che lo ha trascinato per almeno dieci metri, senza lasciargli scampo. Dopo essere sceso l’uomo Ã¨ ripartito con il mezzo, ad alta velocitÃ . Quando son giunti sul posto i soccorritori le condizioni del ferito, che presentava un politrauma, erano giÃ gravissime. L’87enne Ã¨ deceduto al Policlinico nonostante i tentativi dei sanitari di tenerlo in vita.

www.ilmessaggero.it