Gaza, Tedros: ‘la prossima settimana vaccini e cure per 44.000 bambini

“La prossima settimana Oms, Unicef e Unrwa inizieranno a fornire vaccinazioni di routine, screening e trattamenti nutrizionali e monitoraggio della crescita a 44mila bambini a Gaza, che sono stati esclusi dalle cure salvavita per quasi due anni di conflitto”. E’ quanto ha annunciato su X il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della SanitÃ , Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A questo scopo, ha aggiunto, “l’Oms sta sistemando 20 strutture sanitarie danneggiate o distrutte, ampliando il numero di punti di erogazione dei servizi e ripristinando infrastrutture sanitarie vitali”. “Mantenere il cessate il fuoco Ã¨ essenziale – ha aggiunto -, non solo per il successo di questo sforzo, ma anche per riportare in vita il sistema sanitario di Gaza. La medicina migliore Ã¨ la pace”. tgcom24.mediaset.it