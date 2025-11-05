Rischio incendio, Stellantis richiama 375mila suv ibridi in tutto il mondo

Maxi richiamo di veicoli da parte di Stellantis. L’azienda ha annunciato di aver richiamato 375mila suv ibridi plug-in Jeep Wrangler e Grand Cherokee in tutto il mondo a causa di guasti alle batterie dopo 19 segnalazioni di incendi, e ha invitato i proprietari a parcheggiare i veicoli all’aperto fino al completamento della riparazione.

Stellantis richiama 375mila suv per rischio incendio

Il richiamo ordinato da Stellantis, secondo quanto riporta la Reuters, riguarda alcuni modelli Jeep Wrangler 4xe prodotti tra il 2020 e il 2025 e Jeep Grand Cherokee 4xe prodotti tra il 2022 e il 2026. La casa automobilistica ha dichiarato che una soluzione al problema Ã¨ imminente ma, fino ad allora, i proprietari dovrebbero parcheggiare lontano da edifici e astenersi dal ricaricare i veicoli a causa dei rischi di incendio. Stellantis ha comunicato alla National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa) di aver ricevuto 19 segnalazioni di incendi e una di infortunio legati al problema. Circa 320mila dei veicoli richiamati si trovano negli Stati Uniti. Il produttore ha affermato che le batterie sono state realizzate da Samsung Sdi.

Un’indagine congiunta tra Stellantis e Samsung Sdi ha determinato che un incendio avvenuto all’inizio di quest’anno Ã¨ stato causato dallo stesso difetto segnalato nel richiamo del 2024, che aveva interessato 15mila suv ibridi plug-in Jeep dopo due casi di feriti. Secondo la Nhtsa, i veicoli che erano giÃ stati riparati in seguito ai richiami del 2023 e del 2024 dovranno essere nuovamente sottoposti a intervento. A ottobre la casa automobilistica franco-americana aveva giÃ richiamato altri 298mila veicoli negli Stati Uniti a causa di un altro difetto.

www.today.it