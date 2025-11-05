Pordenone, 13 furti in abitazione: arrestati due albanesi

PORDENONE, 05 NOV – I carabinieri del Nucleo investigativo di Pordenone hanno rintracciato e arrestato due cittadini albanesi, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Pordenone in quanto ritenuti responsabili di 13 furti in abitazione commessi tra febbraio e marzo 2024 nelle province di Pordenone, Udine, Venezia, Bergamo e Cremona.

L’indagine ha permesso di ricostruire l’attivitÃ  di una banda specializzata in furti in abitazioni isolate. Altri due complici sarebbero al momento irreperibili e sono ricercati. Gli arrestati dovranno rispondere anche di ricettazione di auto rubate, riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale. (ANSA)

