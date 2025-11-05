Domanda su Israele, giornalista perde il lavoro

ImolaOggi CRONACA, News 2025

Gabriele Nunziati,

Bruxelles, 5 nov. – Un giornalista freelance che lavora a Bruxelles dall’estate scorsa, Gabriele Nunziati, Ã¨ stato invitato dall’agenzia di stampa italiana Nova a cessare la sua collaborazione, dopo aver posto una domanda su Israele e Gaza durante il briefing quotidiano per la stampa della Commissione europea dello scorso 13 ottobre.

Nunziati aveva chiesto alla Commissione se la richiesta dell’Ue alla Russia di finanziare la ricostruzione dell’Ucraina sia applicabile anche a Israele per la ricostruzione di Gaza, dopo la distruzione della Striscia. La portavoce capo della Commissione Paula Pinho aveva risposto testualmente: “Questa Ã¨ una domanda sicuramente interessante, sulla quale non ho commenti in questa fase”.

Domanda e risposta sono circolate sui social media nei giorni successivi, e sono il motivo per cui a Nunziati Ã¨ stato dato un preavviso per la risoluzione del suo contratto con Nova.Â  (askanews)

Articoli correlati

Sigfrido Ranucci

Quando Report zittÃ¬ lo scienziato che imbarazzava il governo sul Covid

senato senatrici

Senato, sÃ¬ alla legge contro il body shaming

youtube

Account di Trump sospeso, YouTube pagherÃ  24,5 mln di dollari

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *