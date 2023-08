Kiev: ‘possiamo colpire ogni parte della Crimea’

La liberazione della Crimea occupata “è impossibile senza operazioni militari”. Lo ha detto il capo dell’intelligence militare ucraina, Kyryl Budanov, in un’intervista a Radio Liberty. Lo riporta Rbc-Ucraina. “Abbiamo la capacità di colpire qualsiasi parte della Crimea attualmente occupata. Possiamo raggiungere il nemico assolutamente in qualsiasi punto”, ha affermato Budanov sottolineando che esistono molte opzioni per la liberazione della penisola annessa, ma che “è impossibile (liberarla) senza operazioni militari e di combattimento”.

Zelensky: “Porremo fine all’occupazione della Crimea”

Volodymyr Zelensky sostiene che “l’Ucraina ha una visione chiara di come sarà ripristinata una vita normale, pacifica, equa e democratica in Crimea dopo che avremo smantellato la tirannia russa nella nostra penisola ucraina”. Lo scrive su Telegram, parlando del discorso al vertice internazionale della Piattaforma Crimea, promettendo la “fine dell’occupazione della penisola”. “Noi garantiremo lo stato di diritto – spiega – e restituiremo il vero significato all’infrastruttura della Crimea” che è sempre stata colelgata “all’Ucraina e al resto del mondo” con porti e strade, mentre la Russia l’ha isolata”. tgcom24.mediaset.it

Crimea 2015 – festeggiamenti per il ritorno alla Russia