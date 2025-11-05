Clima, accordo UE: taglio delle emissioni del 90% entro il 2040

I ministri dell’ambiente dell’Ue hanno raggiunto un accordo a maggioranza qualificata sul taglio delle emissioni del 90% entro il 2040, includendo una serie di flessibilitÃ  per rendere la traiettoria meno rigida.

L’intesa, arrivata dopo oltre 24 ore di negoziati, prevede la possibilitÃ  di contabilizzare nel bilancio delle emissioni fino al 5% di crediti internazionali di carbonio extra Ue.

Un ulteriore 5% di crediti esteri potrÃ  essere acquistato dai Paesi per coprire gli sforzi nazionali. Il testo conferma una clausola di revisione su base biennale a seguito di una valutazione da parte della Commissione della legge sul clima. ANSA

