Vede passante con mascherina abbassata e gli punta la pistola

Bologna, 20 febbraio 2021 – Ha visto un passante con la mascherina abbassata e, per costringerlo ad indossarla, gli ha puntato contro la pistola. E’ successo a Bologna, in zona Mazzini, dove la polizia ieri pomeriggio è intervenuta per sedare una lite, culminata in un’aggressione con minacce. Protagonisti, un 50enne e un 63enne, italiani che, secondo quanto si apprende, non si conoscevano e si sono incrociati in via Protti.

Il 50enne aveva la mascherina momentaneamente abbassata poiché, secondo quanto raccontato agli agenti, nelle vicinanze non c’era nessuno. Il 63enne, però, lo ha visto e la situazione è degenerata quando l’uomo ha estratto una pistola e l’ha puntata addosso al 50enne, per poi allontanarsi.

E’ stato quest’ultimo, spaventato, a chiamare la polizia. L’arma, una Remington calibro 45, carica, era regolarmente detenuta dal 63enne, ma gli è stata sequestrata con le munizioni. L’uomo è stato anche denunciato per minacce gravi e aggravate.

https://www.ilrestodelcarlino.it

Condividi