Calabria, marocchino ucciso a coltellate da connazionale

CORIGLIANO-ROSSANO, 05 NOV – Un uomo di nazionalitÃ marocchina Ã¨ stato ucciso con alcune coltellate a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, da un connazionale che si poi dato alla fuga e viene adesso ricercato dalla polizia. L’omicidio, secondo una prima ricostruzione, Ã¨ avvenuto al culmine di una lite nell’abitazione, in contrada “Seggio”, in cui i due convivevano insieme ad altri migranti.

Il marocchino Ã© morto all’istante e a nulla Ã© valso l’intervento del personale del 118. Sia la vittima che l’omicida lavoravano nella raccolta dei prodotti agricoli. Gli investigatori stanno sentendo le persone che vivevano nella stessa casa in cui Ã© avvenuto l’omicidio per ricostruire la dinamica di quanto Ã¨ accaduto. Le indagini sull’omicidio sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari. (ANSA)