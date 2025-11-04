Sfratti Bologna, aggredita presidente di Confedilizia

“Appena ho svoltato l’angolo, mi sono sentita dire ritira tutto e sono stata buttata a terra”

Sono le parole della Presidente di Confedilizia Bologna, Elisabetta Brunelli. La donna Ã¨ stata aggredita giovedÃ¬ sera, dopo l’incontro con Ilaria Salis.Â A “Diario del giorno”, Brunelli racconta quanto accaduto: “Ho rotto il naso, per fortuna Ã¨ una rottura composta”, ha spiegato. La donna aveva partecipato a un incontro dedicato agli sfratti nella cittÃ :

“Siamo esposti da tempo come Confedilizia sul tema e volevo sapere quale fosse la posizione dell’eurodeputata Salis – ha aggiunto -, sono arrivata verso le 6.30. Nessuno mi ha riconosciuto e volevo sentire cosa aveva da dire. PerchÃ© per loro Ã¨ un diritto all’occupazione non all’abitare”.

Il momento dell’aggressione

“Dopo l’incontro sono uscita e sono andata in un caffÃ¨ e ho chiamato il presidente nazionale, l’avvocato Spaziani Testa – ha detto -, subito dopo appena svoltato l’angolo ho sentito solo una voce maschile che mi diceva: ‘Ritira tutto’. Poi mi sono sentita addosso queste due mani che mi hanno scaraventato a terra, non era certo un ladro. Non mi ha fatto ulteriormente male. Ho percepito che quando ho ero al telefono c’era una persona che mi guardava male, penso sia la stessa”.

