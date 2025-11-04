Asset russi per “prestito” a Kiev, Lagarde: ‘rispettare il diritto internazionale’

Sull’ipotesi di “prestito di riparazione” all’Ucraina con gli asset russi, la posizione della Bce “è sempre stata chiara”: spetta a Commissione Ue e Consiglio “decidere su tali questioni”. Ma per la Bce, ha spiegato la presidente Christine Lagarde, “qualunque opzione venga presa in considerazione, dovrebbe essere considerata nel rispetto dei principi giuridici internazionali” e “a condizione che qualsiasi questione relativa alla stabilità finanziaria venga affrontata adeguatamente”.

