Turista investita da un monopattino, cade a terra e un algerino la rapina

ROMA – Prima viene investita, appena scesa da un autobus, da un uomo a bordo di un monopattino che non si ferma a prestarle soccorso. Poi, a terra, viene derubata del cellulare da un giovane che stava passando lÃ¬ vicino e che si Ã¨ dato alla fuga.
La disavventura Ã¨ avvenuta alle 4.30 di notte ad una turista spagnola di 32 anni sulla via Prenestina di Roma e che ha riportato, medicata sul posto dal 118, solo lievi escoriazioni.
Le ricerche dei Carabinieri della Stazione Roma Tor Pignattara, giunti sul posto a seguito della segnalazione al 112, hanno permesso di rintracciare e bloccare l’autore del furto, un cittadino algerino di 19 anni, che Ã¨ stato denunciato all’autoritÃ giudiziaria.
