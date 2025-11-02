Trump: ‘Nigeria fermi uccisioni di cristiani o attaccheremo’

Donald Trump

“Se il governo nigeriano continuerÃ  a permettere l’uccisione di cristiani, gli Stati Uniti sospenderanno immediatamente ogni aiuto e assistenza alla Nigeria e potrebbero addirittura intervenire in quel Paese ormai disonorato, ‘a fucili spianati’, per cancellare completamente i terroristi islamici che compiono queste orribili atrocitÃ ”.

Lo scrive Donald Trump, su Truth: “sto istruendo il Dipartimento di Guerra a prepararsi per una possibile azione. Se attaccheremo, sarÃ  rapido, feroce e dolce, proprio come i criminali terroristi attaccano i nostri amati cristiani! Avviso: il governo nigeriano farebbe bene a muoversi in fretta!”. (ANSA)

