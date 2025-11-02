Colpi di mannaia contro la moglie, quasi amputato il polso. Arrestato cinese

Prato â€“ Una violenza furiosa contro la moglie e il figlio a colpi di mannaia

Unâ€™aggressione allucinante maturata nella Chinatown pratese, per la precisione in via don Enrico Tazzoli, una delle strade che unisce via Pistoiese a via Fabio Filzi, a ridosso del centro storico.Â Lâ€™uomo arrestato dalla polizia Ã¨ un cinese di 48 anni, regolare, che ha aggredito con una mannaia la moglie di 45 anni e il figlio di 20 anni. Una furia che sarebbe scoppiata per motivi di gelosia.

Gravissime le conseguenze per la donna: la subamputazione del polso destro, che Ã¨ stato quasi completamente reciso, e di due dita (il quarto e il quinto) della mano sinistra. Il tutto sotto gli occhi anche della figlia minorenne della coppia, che per fortuna Ã¨ rimasta illesa.

Lâ€™arrestato Ã¨ accusato di lesioni gravissime e maltrattamenti e ora si trova in carcere alla Dogaia. La donna Ã¨ stata ricoverata allâ€™ospedale fiorentino di Careggi e i medici stanno cercando di salvarle il polso e le dita.

www.lanazione.it – foto archivio