Colpi di mannaia contro la moglie, quasi amputato il polso. Arrestato cinese

ImolaOggiCRONACA, News 2025

mannaia

Prato â€“ Una violenza furiosa contro la moglie e il figlio a colpi di mannaia

Unâ€™aggressione allucinante maturata nella Chinatown pratese, per la precisione in via don Enrico Tazzoli, una delle strade che unisce via Pistoiese a via Fabio Filzi, a ridosso del centro storico.Â Lâ€™uomo arrestato dalla polizia Ã¨ un cinese di 48 anni, regolare, che ha aggredito con una mannaia la moglie di 45 anni e il figlio di 20 anni. Una furia che sarebbe scoppiata per motivi di gelosia.

Gravissime le conseguenze per la donna: la subamputazione del polso destro, che Ã¨ stato quasi completamente reciso, e di due dita (il quarto e il quinto) della mano sinistra. Il tutto sotto gli occhi anche della figlia minorenne della coppia, che per fortuna Ã¨ rimasta illesa.

Lâ€™arrestato Ã¨ accusato di lesioni gravissime e maltrattamenti e ora si trova in carcere alla Dogaia. La donna Ã¨ stata ricoverata allâ€™ospedale fiorentino di Careggi e i medici stanno cercando di salvarle il polso e le dita.
www.lanazione.it – foto archivio

Articoli correlati

ambulanza polizia

Colpi di pietra in faccia all’ex compagna, arrestato colombiano

carabinieri

Picchia e tenta di violentare una conoscente: arrestato centrafricano

Milano, 7 donne pestate in due mesi: arrestato senegalese

Milano, 7 donne pestate in due mesi: arrestato senegalese

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *