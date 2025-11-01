Roma, tranviere preso a pugni e rapinato al capolinea: si cercano due nordafricani

Preso a cazzotti e rapinato mentre stava andando al lavoro. Vittima un autista in servizio sulla linea sostitutiva del tram 14. Un attacco violento che si è verificata alle 5 di giovedì 30 ottobre nelle vicinanze del capolinea di viale Palmiro Togliatti, al Quarticciolo. A darne notizia è stato il sindacato Faisa Cisal: “Il problema delle aggressioni rimane irrisolto. Servono interventi immediati e concreti”.

Picchiato e rapinato al capolinea Togliatti

Secondo quanto riferito, la vittima – un 49enne – era sceso dall’auto e stava andando prendere l’autobus, in procinto di iniziare il turno di lavoro. Improvvisamente, all’altezza di via Prenestina, è stato assalito da due uomini – presumibilmente nordafricani – che lo hanno colpito al volto con una serie di pugni. Dopodiché, gli hanno rubato il marsupio che conteneva borsello e portafogli. Infine, hanno fatto perdere le proprie tracce. L’uomo, soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Sandro Pertini, ha riportato ferite guaribili in dieci giorni. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine.

“Al capolinea Togliatti episodi di furti e aggressioni all’ordine del giorno”

Antonio Cannone e Gianluca Donati, segretari Faisa Cisal di Roma e Lazio, hanno commentato: “La situazione del capolinea Togliatti è ormai insostenibile. Tra aggressioni e furti ai danni del personale Atac, gli episodi di delinquenza sono all’ordine del giorno. A questo si aggiungono le continue vandalizzazioni del capolinea e dei mezzi. Siamo pienamente consapevoli che Atac da sola non possa garantire la sicurezza del proprio personale in un contesto urbano così complesso – hanno continuato – ed è per questo che riteniamo indispensabile una risposta congiunta e strutturata da parte di tutte le istituzioni competenti e delle forze dell’ordine”.

