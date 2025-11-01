La cultura promette soluzioni ma moltiplica problemi e catastrofi

di Franco Luceri – Nella millenaria civiltÃ contadina, per il nascente mondo della cultura non sarÃ stato facile procurarsi cervelli da formare e informare.

Ma da quando Victor Hugo ha convinto l’umanitÃ che “chi apre la porta di una scuola chiude una prigione”, ai prof. il lavoro si moltiplica, ai secondini straripa, e non se la passano male nemmeno guerrafondai, Generali, strozzini e becchini.

In Italia, l’istruzione obbligatoria (che in otto decenni avrebbe dovuto chiudere tutte le galere) sta facendo miracoli alla rovescia. Se non fossimo poveri di galere, ora ci servirebbero piÃ¹ secondini che professori.

Scuole e redazioni, reali e virtuali, spuntano ovunque come funghi, ma le galere scoppiano invece di svuotarsi.

Il mondo della cultura “promette di correggere l’uomo”, ma la bestialitÃ dell’egoismo e della sopraffazione continua a mietere vittime e uccide la pace.

Il bullismo dilaga anche nelle aule scolastiche e le bande di minorenni violenti o assassini non mancano.

Ma tranquilli; da qualche anno, la montagna della cultura ha partorito un topolino: “nell’officina meccanica de l’intelligenza artificiale”, sono giÃ attrezzati per riavvitare tutti i cervelli che per sbaglio l’intelligenza naturale ha “svitato” o “sbullonato”.

Nessun intellettuale ha mai tentato di capire se il costo di vite umane immolate sull’altare del “fallibile sapere umano“, Ã¨ stato produttivo o distruttivo come in Italia, dove crescono al pari di gramigna: omicidi di tutte le razze, persino fra consanguinei, crollo demografico, criminalitÃ a tutti i livelli e a 360 gradi, collasso del sistema economico, devastazione ambientale e debito pubblico ingovernabile. E nel mondo, con le guerre genocide, sta andando “alla grande“. Da un’opera Divina, quale era l’uomo analfabeta, straripante di santi, poeti, navigatori, eroi e geni, ne hanno ricavato una macchina di devastazione familiare, sociale, politica, economica, finanziaria e ambientale.

I produttori e venditori di “parole che piacciono ma non salvano”, direbbe Baudelaire, dovrebbero vendere le loro mercanzie pedagogiche,Â giuridiche e finanziarie, (come fossero medicine)Â corredate di “bugiardone“, in modo che i cosiddetti “cittadini sovrani” sappiano in anticipo quali e quanti danni subiranno da somari, e abbiano il tempo di rassegnarsi o levare il disturbo.

Intanto, con queste parole, gli addetti ai lavori ci confermano che stanno lavorando per noi: “cerchiamo di capire cosa non ha funzionato“.

E aspettando che i potenti capiscano un modo meno scandaloso per governarci, credo che a fare la differenza, in ogni tempo e in ogni luogo, con o senza istruzione, denaro o potere sia sempre e solo la qualitÃ morale dell’UOMO. La cultura e la legge, in mano a chi ha un sacro rispetto delle LEGGI MORALI, sono la migliore arma per salvare POPOLI e STATI.

Altrimenti il “sapere umano“, spacciato come sorgente inarrestabile di miracoli, ma puntualmente avvelenato dall’egoismo, finisce per diventare piÃ¹ devastante de l’intero arsenale atomico mondiale.