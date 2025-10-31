Sudan, jihadisti si filmano mentre confessano di aver commesso una strage

“In Sudan, da mesi, gli squadroni della morte arabo-musulmani compiono stermini di massa di uomini, donne e bambini. Qui (video in fondo all’articolo), i jihadisti si filmano mentre confessano di aver commesso una strage.
“Abbiamo eliminato tutti gli abitanti del villaggio, fino all’ultimo!”
“Li abbiamo arrostiti grazie ad Allah!” proclamano con orgoglio.
Nemmeno una parola sui media.
Il movimento per la diversità islamizzata e i suoi lacchè di estrema sinistra affermano che parlarne sarebbe islamofobo.”
Lo scrive su Jean MESSIHA (economista e alto funzionario pubblico) pubblicando il video della strage in cui si vedono immagini strazianti.
⚠️ GÉNOCIDE ISLAMIQUE ⚠️
Au Soudan, depuis des mois, des escadrons de la mort arabo-musulmans se livrent à des exterminations de masse d’hommes, de femmes et d’enfants.
Ici des djihadistes se filment en avouant avoir commis un holocauste.
« Nous avons éliminés tous les… pic.twitter.com/qRe0ye6VK9
— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) October 30, 2025