Sudan, jihadisti si filmano mentre confessano di aver commesso una strage

Sudan, jihadisti

“In Sudan, da mesi, gli squadroni della morte arabo-musulmani compiono stermini di massa di uomini, donne e bambini. Qui (video in fondo all’articolo), i jihadisti si filmano mentre confessano di aver commesso una strage.

“Abbiamo eliminato tutti gli abitanti del villaggio, fino all’ultimo!”
“Li abbiamo arrostiti grazie ad Allah!” proclamano con orgoglio.

Nemmeno una parola sui media.
Il movimento per la diversità islamizzata e i suoi lacchè di estrema sinistra affermano che parlarne sarebbe islamofobo.”

Lo scrive su Jean MESSIHA (economista e alto funzionario pubblico) pubblicando il video della strage in cui si vedono immagini strazianti.

