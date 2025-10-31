Schlein: ‘candidatura di Prodi con Pd alle europee è notizia priva di fondamento’

Prodi e Schlein

Roma, 31 ott.  – “L’articolo de Il Foglio che ipotizza una candidatura di Romano Prodi nelle liste del Pd alle prossime elezioni europee è totalmente destituito di fondamento. Quasi banale ma evidentemente utile specificare che tra me e lui non ci sono mai state interlocuzioni rispetto al tema oggetto dell’articolo”.

Lo dichiara in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein.”Sono vicina al Professore – aggiunge – per la strumentalizzazione delle sue vicende personali e private e rispedisco al mittente ogni tentativo di mettere me o il Pd in contrapposizione con un punto di riferimento del centrosinistra italiano quale è il Professor Prodi”. (askanews)

