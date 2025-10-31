Fotografa aereo, oncologo torinese redarguito e lasciato a terra

Lasciato a terra per avere fotografato il muso dell’aereo con il cellulare

MILANO, 31 OTT – A raccontare quello che definisce “un episodio surreale e inaccettabile” Ã¨ Claudio Zanon, oncologo torinese attuale direttore scientifico di ‘Motore SanitÃ ’, che denuncia di aver subito “un trattamento increscioso” all’aeroporto di Malpensa, dove gli Ã¨ stato “impedito di partire per Marrakech a bordo di un aereo di EasyJet”, che sostiene invece di avere agito per “la sicurezza e il benessere di passeggeri ed equipaggio”.

Lo scorso 28 ottobre Zanon era in partenza da Malpensa con il volo EJU3929 per Marrakech.

“Mentre raggiungevo l’aereo – Ã¨ la sua ricostruzione – ho scattato una semplice foto al muso del velivolo. Un gesto del tutto innocuo, come fanno ogni giorno centinaia di passeggeri. Subito dopo, perÃ², un addetto alla sicurezza si Ã¨ avvicinato intimandomi di cancellare la foto. Ho spiegato, con calma, che non avevo alcuna intenzione di farlo, non avendo violato alcuna norma”, ma una volta a bordo, “lo stesso addetto mi ha seguito, dichiarando che se non avessi cancellato la foto non sarei partito. CosÃ¬ Ã¨ stato.

Nel frattempo, un passeggero si Ã¨ sentito male e io, da medico, sono intervenuto per soccorrerlo. Nonostante ciÃ², dopo il mio intervento, il comandante mi ha chiesto di scendere”. Zanon ammette di avere “alzato la voce di fronte a quello che considero un abuso”, ma anche di avere “chiesto scusa”, nonostante la convinzione di essere stato privato “del diritto di viaggiare”.

Easyjet, interpellata dall’ANSA, parla di “un comportamento inappropriato al gate” del passeggero che per questo motivo non Ã¨ stato ammesso a bordo. “Il nostro personale di terra – Ã¨ la posizione della compagnia – Ã¨ formato per valutare e gestire al meglio ogni situazione e, sebbene episodi di questo genere siano rari, li affrontiamo con la massima serietÃ e non tolleriamo comportamenti abusivi o minacciosi”. (ANSA)