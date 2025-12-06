Ucraina, Budanov: “abbiamo respinto un nemico potente”

Budanov (capo degli 007 ucraini): “Lo Stato ucraino è controllato dall’esercito ucraino. Ieri, oggi e sempre: le Forze Armate dell’Ucraina saranno il principale garante della nostra sovranità.
L’esercito ucraino si è alzato in piedi e ha respinto un nemico potente. Le Forze Armate, tutte le Forze di Difesa, l’intera società ucraina hanno protetto lo Stato, salvato la nazione e sorpreso il mondo intero.
A nome della Direzione generale dell’intelligence, mi congratulo con tutti i combattenti delle Forze armate ucraine!
La sicurezza di ogni famiglia ucraina oggi dipende dalla vostra volontà, dal vostro carattere e dal vostro coraggio. Da questo dipendono la sicurezza di tutta l’Europa e il nostro futuro comune.
Siamo fianco a fianco. Ricordiamo i caduti. Lottiamo per l’Ucraina.
Gloria alle Forze Armate dell’Ucraina!”
