Ucraina, Budanov: “abbiamo respinto un nemico potente”

Budanov (capo degli 007 ucraini): “Lo Stato ucraino è controllato dall’esercito ucraino. Ieri, oggi e sempre: le Forze Armate dell’Ucraina saranno il principale garante della nostra sovranità.

L’esercito ucraino si è alzato in piedi e ha respinto un nemico potente. Le Forze Armate, tutte le Forze di Difesa, l’intera società ucraina hanno protetto lo Stato, salvato la nazione e sorpreso il mondo intero.

A nome della Direzione generale dell’intelligence, mi congratulo con tutti i combattenti delle Forze armate ucraine!

La sicurezza di ogni famiglia ucraina oggi dipende dalla vostra volontà, dal vostro carattere e dal vostro coraggio. Da questo dipendono la sicurezza di tutta l’Europa e il nostro futuro comune.

Siamo fianco a fianco. Ricordiamo i caduti. Lottiamo per l’Ucraina.

Gloria alle Forze Armate dell’Ucraina!”

Il video è stato pubblicato su X.