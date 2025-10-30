Degrado a Milano, egiziano stende i panni sul sagrato del Duomo

I panni bagnati appoggiati sulle transenne, utilizzate come veri e propri stendini. Il tutto davanti al sagrato del Duomo di Milano. L’immagine, scattata giovedÃ¬ mattina, Ã¨ la dimostrazione plastica di una cittÃ allo sbando.

Il protagonista di questa triste vicenda di degrado Ã¨ un egiziano di 24 anni, trovato in possesso di un manganello e per questo denunciato per possesso di oggetto atto a offendere e portato all’ospedale San Paolo per una valutazione psichiatrica. La foto, condivisa su vari gruppo Facebook, Ã¨ diventata virale nel giro di pochi minuti e ha scatenato un putiferio politico nei confronti della Giunta Pd e del sindaco Beppe Sala.

“Le immagini che circolano in rete in queste ore danno la misura del punto di non ritorno al quale siamo purtroppo arrivati per colpa del buonismo e del lassismo della sinistra – accusa Silvia Sardone della Lega -. Uno sbandato, presumibilmente straniero, si permette di stendere panni ad asciugare direttamente sul sagrato del Duomo: uno sfregio inaccettabile alla nostra cristianitÃ . Il sindaco Sala, il Pd e tutti i loro compagni diranno qualcosa? Condanneranno questo scempio? Non hanno nulla da dire sul degrado indecente anche nel centro di Milano dove sono tantissimi i senzatetto e gli sbandati, moltissimi immigrati? Milano Ã¨ allo sbando nel totale disinteresse della giunta Pd”.

Anche da Fratelli d’Italia monta l’indignazione. “Sono rimasto sbigottito per quello che Ã¨ accaduto oggi a Milano. Mi chiedo se la stessa persona avrebbe fatto la stessa cosa davanti a una moschea – incalza Riccardo De Corato, deputato di FdI, vice-presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e storico ex vice-sindaco delle Giunte di centrodestra milanesi -. Dopo aver raggiunto picchi di criminalitÃ secondo la classifica del Sole 24 Ore con l’80% dei furti in cittÃ da parte di stranieri, ora Ã¨ diventata anche la capitale del degrado. Tutto questo alto tasso di insicurezza, pericolositÃ , estrema emergenza e abbandono Ã¨, soprattutto, il frutto delle campagne migratorie che negli ultimi anni sono state effettuate dal Centrosinistra sia a livello milanese, dal 2011 a oggi, che a livello nazionale, fino al 2022. Questa evidente incapacitÃ amministrativa della sinistra, ha fatto sÃ¬ che molti stranieri, spesso delinquenti e malintenzionati, si scatenino nelle varie cittÃ di cui, Milano, Ã¨ stata ed Ã¨ ancora una delle prede piÃ¹ appetibili”.

Di “scena surreale” parla Deborah Dell’Acqua, vice-coordinatrice milanese di FdI -: panni stesi, oggetti personali e perfino una bicicletta abbandonata davanti al portone principale della Cattedrale. Una immagine indegna che racconta meglio di mille parole il fallimento di Sala e della sua giunta”. “Milano – stigmatizza – Ã¨ ormai fuori controllo: dal degrado al bivacco, dal commercio abusivo ai reati in aumento, ogni giorno assistiamo a episodi che umiliano la cittÃ e i milanesi”.

Il sagrato del Duomo, conclude l’esponente meloniana, “dovrebbe essere un luogo sacro e rispettato, non una lavanderia a cielo aperto. Questa amministrazione ha perso ogni senso del decoro e della legalitÃ . Fratelli d’Italia continuerÃ a denunciare senza sosta questa deriva e a proporre soluzioni concrete per restituire sicurezza, ordine e dignitÃ alla nostra cittÃ . Milano merita rispetto, non l’abbandono in cui l’ha trascinata la sinistra”.

Circola in rete questa foto di estremo degrado in Piazza #Duomo: panni stesi sul simbolo di #Milano. Il sindaco Sala non ha nulla da dire? Il centro di Milano ormai Ã© strapieno di sbandati, spesso stranieri e senzatetto nel totale disinteresse della giunta a Palazzo Marino.

www.liberoquotidiano.it