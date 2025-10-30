Blitz dei Cc in una scuola, 2 minorenni con droga e coltello

Un 15enne aveva un coltello a scatto, uno studente di 16 anni invece nascondeva nello zaino una dose di hashish

NAPOLI, 30 OTT – Controlli dei carabinieri in un istituto scolastico Ipsar Tognazzi di viale Italia nel parco Europa, a Cercola (Napoli). I militari hanno effettuato un servizio a largo raggio controllando le aree comuni dell’istituto scolastico anche con il contributo offerto dal nucleo cinofili dell’Arma.

Poco prima che suonasse la campanella, droga e armi trovate nelle tasche o negli zaini degli studenti. Denunciato il 15enne con il coltello e segnalato alla Prefettura l’altro studente di 16 anni.

La ricerca della droga ha poi portato i carabinieri nell’abitazione di un 24enne di Ponticelli: rinvenute e sequestrate 621 dosi di marijuana e 521 dosi di hashish. Dosi giÃ pronte per la vendita al dettaglio che raggiungono quasi il chilo di droga. Sequestrati anche 410 euro in contanti ritenuti provento del reato e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’arrestato Ã¨ in carcere. (ANSA)