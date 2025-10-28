Stop alternanza scuola-lavoro in attivitÃ  ad alto rischio per alunni

Le convenzioni stipulate tra scuole e imprese non potranno piÃ¹ prevedere attivitÃ di formazione scuola-lavoro nelle lavorazioni ad elevato rischio per gli studenti.
E’ quanto prevede un provvedimento approvato oggi dal Consiglio dei Ministri in materia di formazione scuola-lavoro.
Contestualmente, l’Inail promuoverÃ nelle scuole campagne informative e progetti educativi dedicati alla diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.
“La formazione scuola-lavoro deve rappresentare un’occasione di crescita, non di rischio”: cosÃ¬ il ministro Giuseppe Valditara. ANSA