Esercito israeliano accusa l’Onu: abbattuto nostro drone

Un drone israeliano ha sganciato una granata su una pattuglia della missione Unifil delle Nazioni Unite nei pressi dell’insediamento di Kfar Kila, nel Sud del Libano. Nessun militare è rimasto ferito, ha riferito la forza di pace in una nota. “Nel pomeriggio, intorno alle 17:45 ora locale, un drone israeliano si è avvicinato a una pattuglia Unifil che operava vicino a Kfar Kila e ha sganciato una granata. Pochi istanti dopo, un carro armato israeliano ha sparato un colpo verso i caschi blu. Fortunatamente non ci sono stati feriti né danni a personale o mezzi Unifil”, si legge nel comunicato.

L’esercito israeliano ha accusato le forze di pace delle Nazioni Unite nel Libano meridionale di aver abbattuto un drone il giorno prima, durante una missione di raccolta di informazioni.

“Ieri, un drone delle Idf per la raccolta di informazioni è stato abbattuto nella zona di Kfar Kila, nel Libano meridionale, durante un’attività di routine nella zona”, ha dichiarato il portavoce militare, il tenente colonnello Nadav Shoshani, su X. “Un’indagine iniziale suggerisce che le forze Unifil di stanza nelle vicinanze abbiano deliberatamente sparato contro il drone e lo abbiano abbattuto. L’attività del drone non rappresentava una minaccia per le forze Unifil”.

L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) afferma che Israele continua a impedire al suo personale internazionale e agli aiuti umanitari di entrare a Gaza. Tuttavia, circa 12mila dei suoi dipendenti locali stanno portando avanti la fornitura di “assistenza sanitaria, supporto psicosociale e istruzione alla popolazione, spesso in condizioni inimmaginabili”, ha affermato l’agenzia in un post su X, riportato da Al-Jazeera. L’anno scorso Israele aveva vietato all’Unrwa di operare nel territorio sotto il suo controllo, sostenendo che diversi suoi dipendenti erano membri di Hamas, scrive ancora la testata araba.

tgcom24.mediaset.it