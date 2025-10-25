Francia pronta a inviare 7.000 soldati in Ucraina nel 2026

Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Francese, Pierre Schill

La Francia è pronta a inviare 7.000 soldati in Ucraina nel 2026, ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Francese, Pierre Schill

Il 2026 sarà l’anno delle coalizioni, la cui efficace interazione sarà messa alla prova negli esercizi Orion-26, ha aggiunto. Inoltre, durante la riunione di ieri della “coalizione dei volenterosi”, Macron ha annunciato la fornitura di missili antiaerei Aster e caccia Mirage all’Ucraina.

“Non discuteremo ancora pubblicamente tutti i dettagli, per rendere più difficile la situazione a Putin”, ha aggiunto Zelensky. Si è appena scavato una buca più profonda.
