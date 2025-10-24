Orban: ‘al lavoro per aggirare sanzioni Usa su petrolio russo’

Viktor Orban

L’Ungheria sta lavorando a un modo per “aggirare” le sanzioni Usa contro le compagnie petrolifere russe

BRUXELLES, 24 OTT – “Esistono effettivamente sanzioni contro alcune compagnie petrolifere russe”, ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orbán in un’intervista alla radio Kossut, spiegando che ha “iniziato la settimana consultandomi più volte con i dirigenti” della compagnia energetica ungherese Mol. “Stiamo lavorando su come aggirare queste sanzioni”, ha aggiunto Orbán, sottolineando che “chiunque voglia una riduzione dei prezzi dei servizi pubblici deve difendere il diritto dell’Ungheria ad acquistare petrolio e gas dalla Russia”. (ANSA)

