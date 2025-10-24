Omicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio

Svolta nelle indagini sulla nuova inchiesta per l’omicidio dell’ex presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella, avvenuto il 6 gennaio del 1980 a Palermo. La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile ed ex prefetto.

Piritore è indagato per depistaggio

Per la Procura l’ex funzionario avrebbe reso “dichiarazioni rivelatesi del tutto prive di riscontro, con cui ha contribuito a sviare le indagini funzionali (anche) al rinvenimento del guanto (mai ritrovato)”. Si tratta del guanto trovato il giorno del delitto a bordo della Fiat 127 utilizzata dai killer, mai repertato né sequestrato, e poi sparito.

