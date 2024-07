Mafia: ex pm Natoli indagato per favoreggiamento

PALERMO, 03 LUG – L’ex pm del pool antimafia di Palermo Gioacchino Natoli è indagato dalla Procura di Caltanissetta per i reati di favoreggiamento alla mafia e calunnia e ha ricevuto un invito a comparire per essere interrogato. La vicenda riguarda un filone dell’inchiesta mafia-appalti, svolta nel capoluogo siciliano agli inizi degli anni ’90; secondo alcuni il vero movente della strage costata la vita al giudice Paolo Borsellino.

A Natoli i Pm contestano di aver insabbiato l’indagine avviata dalla procura di Massa Carrara e confluita nel procedimento mafia-appalti per favorire esponenti mafiosi come l’imprenditore palermitano Antonino Bonura. (ANSA)

Gioacchino Natoli, già Presidente della Corte d’Appello di Palermo, è un magistrato che ha vissuto il periodo storico del pool antimafia negli anni ’90. Tra le altre cose si è occupato degli omicidi di Piersanti Mattarella e di Pio La Torre, poi è stato pure pm del processo a Giulio Andreotti.

Qualche mese fa, ha chiesto ed ottenuto di essere sentito dalla Commissione parlamentare antimafia, in quanto, in quella sede è stato attaccato pubblicamente da Fabio Trizzino, marito di Lucia Borsellino e legale dei figli del giudice ucciso in via D’Amelio. antimafiaduemila.com