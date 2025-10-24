Annunziata: ‘non vado in Israele con delegazione Parlamento UE, deciso con Pd’

ImolaOggi POLITICA, News 2025

Lucia Annunziata

BRUXELLES, 24 OTT – “Ho deciso di non partecipare ad una missione della delegazione del Parlamento europeo in Israele su invito della Knesset prevista per la settimana prossima. La recente approvazione della legge per l’annessione della Cisgiordania ed i continui e indiscriminati attacchi alle Nazioni Unite dimostrano che il Parlamento israeliano non è pronto per parlare di pace. Questa decisione è stata presa concordemente con il Pd a livello nazionale”.
Lo dichiara la parlamentare europea del Pd Lucia Annunziata. (ANSA)

Articoli correlati

Souzan Fatayer

La palestinese che rimpiange Hitler candidata con Avs in Campania

Jacopo Cecconi

“L’Italia può eliminare Israele almeno sul campo, vincendo”, bufera su giornalista Tg3

Liliana Segre

Frasi contro Liliana Segre, condannata la scrittrice Cecilia Parodi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *