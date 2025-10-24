Annunziata: ‘non vado in Israele con delegazione Parlamento UE, deciso con Pd’

BRUXELLES, 24 OTT – “Ho deciso di non partecipare ad una missione della delegazione del Parlamento europeo in Israele su invito della Knesset prevista per la settimana prossima. La recente approvazione della legge per l’annessione della Cisgiordania ed i continui e indiscriminati attacchi alle Nazioni Unite dimostrano che il Parlamento israeliano non è pronto per parlare di pace. Questa decisione è stata presa concordemente con il Pd a livello nazionale”.

Lo dichiara la parlamentare europea del Pd Lucia Annunziata. (ANSA)