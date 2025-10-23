Covid, senatore Rand Paul: ‘Fauci responsabile della morte di 18 milioni persone’

Il senatore Rand Paul afferma che il dottor Anthony Fauci è direttamente responsabile dei 18 milioni di decessi causati dal COVID-19, definendolo il fallimento più catastrofico nella storia della medicina moderna. Accusa Fauci di negligenza criminale, insabbiamenti deliberati e di essersi rifiutato consapevolmente di fornire supervisione.
Se si rifiuta di testimoniare volontariamente, Fauci verrà citato in giudizio e costretto a rispondere.
“Abbiamo trovato prove che ha distrutto documenti federali e che ha ordinato ad altri di distruggere documenti federali. Si tratta di reati distinti.”
“Fauci ha commesso il più grande errore nella medicina moderna e nelle politiche di sanità pubblica che qualcuno abbia mai commesso. Ha commesso un errore così profondo da finanziare una ricerca pericolosa a Wuhan, senza adeguate misure di sicurezza, che ha portato alla morte di 18 milioni di persone.
“Vedremo se verrà volontariamente a testimoniare, ma se non lo farà, lo citeremo.”
Il video è stato pubblicato su X dal commentatore politico Benny Johnson.
Senator Rand Paul says Dr. Anthony Fauci is directly responsible for the 18 million deaths from COVID-19, calling it the most catastrophic failure in modern medical history. He accuses Fauci of criminal negligence, deliberate cover-ups, and knowingly refusing to provide… pic.twitter.com/hUJlvVVjku
— Benny Johnson (@bennyjohnson) October 22, 2025