Covid, senatore Rand Paul: ‘Fauci responsabile della morte di 18 milioni persone’

senatore Rand Paul

Il senatore Rand Paul afferma che il dottor Anthony Fauci è direttamente responsabile dei 18 milioni di decessi causati dal COVID-19, definendolo il fallimento più catastrofico nella storia della medicina moderna. Accusa Fauci di negligenza criminale, insabbiamenti deliberati e di essersi rifiutato consapevolmente di fornire supervisione.

Se si rifiuta di testimoniare volontariamente, Fauci verrà citato in giudizio e costretto a rispondere.

“Abbiamo trovato prove che ha distrutto documenti federali e che ha ordinato ad altri di distruggere documenti federali. Si tratta di reati distinti.”

“Fauci ha commesso il più grande errore nella medicina moderna e nelle politiche di sanità pubblica che qualcuno abbia mai commesso. Ha commesso un errore così profondo da finanziare una ricerca pericolosa a Wuhan, senza adeguate misure di sicurezza, che ha portato alla morte di 18 milioni di persone.

“Vedremo se verrà volontariamente a testimoniare, ma se non lo farà, lo citeremo.”

Il video è stato pubblicato su X dal commentatore politico Benny Johnson.

