Fauci ricoverato per febbre del Nilo

Anthony Fauci è stato ricoverato in ospedale con il virus del Nilo occidentale questo mese, secondo un portavoce dell’ex funzionario Usa per le malattie infettive

Fauci, 83 anni, ha diretto il National Institute of Allergy and Infectious Diseases per quasi quattro decenni prima di andare in pensione nel 2022. Ha raggiunto una fama senza precedenti ed ha ricevuto attacchi politici fulminanti come volto della risposta alla pandemia di coronavirus sotto i presidenti Donald Trump e Joe Biden.

Fauci, 83 anni, è stato ricoverato in ospedale per sei giorni prima di tornare a casa.

“Tony Fauci è stato ricoverato in ospedale con un caso di virus del Nilo occidentale. Ora è a casa e si sta riprendendo. Si prevede una completa guarigione”, ha affermato il portavoce. Lo scrive il Washington Post