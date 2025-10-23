Piemonte, consigliera M5s si “rolla” uno spinello di cannabis light in Regione

Polemica in Consiglio regionale piemontese. Per protestare contro il governo che con il decreto Sicurezza “mette in ginocchio il settore della canapa legale”, la capogruppo del M5s Sarah Disabato ha portato in Aula della cannabis light e ha “rollato” uno spinello sui banchi. “Mi autodenuncio. Questa sostanza non ha effetti droganti, ma le imprese del settore continuano a subire controlli e sequestri”, ha detto la consigliera. Un gesto che ha scatenato l’ira del presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco: “È un’offesa alle istituzioni e un pessimo esempio per i giovani”.

I motivi della protesta

“Il governo continua a colpire chi lavora onestamente: con il decreto Sicurezza stanno mettendo in ginocchio il settore della canapa legale, fatto di agricoltori e imprese che rispettano le regole e danno lavoro a centinaia di persone”, ha spiegato l’esponente pentastellata. “Se il centrodestra volesse davvero contrastare lo spaccio e la diffusione delle droghe, concentrerebbe il lavoro delle forze dell’ordine nelle periferie e nelle aree degradate, dove i cittadini continuano a denunciare l’assenza dello Stato. Intasare le procure con procedimenti contro chi coltiva piante legali è dispendioso, inutile e lede la dignità di chi fa impresa”, ha aggiunto. Le norme del decreto Sicurezza stabiliscono il divieto di produrre, importare, commerciare e vendere le infiorescenze della canapa.

La “canna” in Aula

Durante le interrogazioni in Aula, Disabato ha mostrato un’infiorescenza di canapa legale e ha iniziato a “rollare” uno spinello, senza accenderlo. “Io oggi mi posso autodenunciare”, ha esordito. “Sono provvista della famosa infiorescenza a base di Cbd, e siccome sono certa di non drogarmi, in questo momento io decido di procedere tranquillamente”. La protesta è stata interrotta dal presidente di turno, che ha richiamato la consigliera pentastellata. L’Ufficio di Presidenza ha accertato che la sostanza portata in Aula dalla pentastellata non era di tipo stupefacente.

Il presidente del Consiglio regionale: “Gesto che offende le istituzioni”

“In Consiglio regionale è successa una cosa che, se non ci fosse da indignarsi, farebbe solo ridere. Una consigliera del M5s ha pensato bene di ‘rollarsi’ uno spinello in aula, durante i lavori del Consiglio, per ‘protesta’. Poi si è verificato che dentro non c’era nulla di drogante. Bene, ma il problema non è quello che c’era dentro allo spinello: il problema è quello che era contenuto nel messaggio di prepararsi uno spinello in Consiglio regionale”, ha scritto Davide Nicco, presidente del Consiglio regionale.

“Anche solo evocare uno spinello in un’assemblea istituzionale è un gesto che offende le istituzioni, è un pessimo esempio per i giovani e un insulto al ruolo che ciascuno di noi dovrebbe avere l’onore di rappresentare. E poi ci si stupisce se cresce l’astensionismo, se la gente perde fiducia nella politica… Ma se in Consiglio regionale si ‘rollano le canne’ per protesta, davvero qualcuno si meraviglia?”, si è chiesto Nicco. “Spero che i cittadini piemontesi sappiano distinguere tra chi rispetta le istituzioni e lavora per farle valere, e chi invece le dileggia e le ridicolizza per un quarto d’ora di visibilità. Perché la serietà non è noiosa. È semplicemente rispetto”, ha aggiunto.

Secca la risposta di Disabato: “Il presidente del Consiglio Davide Nicco si indigna di fronte a una infiorescenza innocua? Se vuole fare il moralista allora eviti di patrocinare eventi per promuovere bevande alcoliche. Suvvia…”.

