Malore improvviso, Elisa muore a 39 anni

Si è sentita male all’improvviso venerdì sera (17 ottobre), subito dopo cena: stava tornando a casa con il fidanzato quando si è accasciata al suolo appena scesa dall’auto. Poi la corsa in ospedale: è stata ricoverata prima alla Poliambulanza di Brescia e poi a Desenzano. Ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare: nefasta la diagnosi, con una probabile emorragia cerebrale. È morta così Elisa Zorzini, 40 anni da compiere tra poche settimane.

Nonostante i tentativi estremi dei sanitari, Elisa Zorzini non ha mai ripreso conoscenza. È morta in ospedale. Da qualche tempo viveva a Moniga del Garda (Brescia) insieme al fidanzato Weiner, ma era nata e cresciuta a Gavardo, dove la famiglia è molto conosciuta. In tanti la ricordano per il suo carattere solare e gioviale, la sua infinita disponibilità, i tanti sorrisi.

Tanti i messaggi di cordoglio: “È sconvolgente quello che è successo, non riesco a immaginare quanto dolore si possa provare, sicuramente immenso. Coloro che amiamo e abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo”, si legge. Un ultimo grande dono, a coronare un’esistenza colma di generosità: i suoi organi daranno nuova vita ad altre persone.

www.today.it