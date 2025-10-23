Liguria, lotteria a premi per chi si vaccina

Lotteria a premi per chi si vaccina
“Le tentano tutte per indurre al sacro inoculo gli operatori sanitari, in buona parte recalcitranti. Lascia alquanto pensare che debbano ricorrere a questi mezzucci per convincere chi di professione dovrebbe sapere a cosa servono i vaccini.
O forse è proprio per quello che pochi si fidano?
Sarà anche interessante vedere i premi e chi li mette a disposizione. Saranno i produttori del vaccino? Bill Gates o zio Paperone? Il “Patto Trasversale”? Sta scritto che per la “trasparenza” dovranno dirlo…
Comunque sia chiaro: finché non è obbligatorio tutto è lecito. Venghino signori venghino!”
Lo scrive su Telegram il prof. Paolo Bellavite pubblicando l’immagine di un comunicato dell’Asl1 Liguria. La serietà del SSN gettata alle ortiche.
https://t.me/PaoloBellavite/12382