Liguria, lotteria a premi per chi si vaccina

Lotteria a premi per chi si vaccina

“Le tentano tutte per indurre al sacro inoculo gli operatori sanitari, in buona parte recalcitranti. Lascia alquanto pensare che debbano ricorrere a questi mezzucci per convincere chi di professione dovrebbe sapere a cosa servono i vaccini.

O forse è proprio per quello che pochi si fidano?

Sarà anche interessante vedere i premi e chi li mette a disposizione. Saranno i produttori del vaccino? Bill Gates o zio Paperone? Il “Patto Trasversale”? Sta scritto che per la “trasparenza” dovranno dirlo…

Comunque sia chiaro: finché non è obbligatorio tutto è lecito. Venghino signori venghino!”

Lo scrive su Telegram il prof. Paolo Bellavite pubblicando l’immagine di un comunicato dell’Asl1 Liguria. La serietà del SSN gettata alle ortiche.

