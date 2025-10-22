Paura in volo: batteria al litio esplode, fiamme in cabina

Fiamme improvvise a bordo. Sabato 18 ottobre un aereo è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Shanghai dopo che una batteria al litio contenuta nel bagaglio a mano di un passeggero è esplosa nella cappelliera, scatenando un incendio improvviso. Il panico ha colto di sorpresa passeggeri ed equipaggio, ma la prontezza del personale di bordo ha evitato il peggio.

Un video virale mostra lingue di fuoco sprigionarsi dalla valigia mentre passeggeri e membri dell’equipaggio cercano di domare le fiamme. Il comandante, valutata la gravità della situazione, ha deciso di deviare la rotta sopra il mare per dirigersi verso l’aeroporto internazionale di Pudong, a Shanghai, dove l’atterraggio di emergenza è avvenuto in totale sicurezza. Nessuno tra passeggeri ed equipaggio ha riportato ferite. TiscaliNews