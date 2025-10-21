Zelensky: ‘la minaccia dei Tomahawk condurrebbe Putin alla diplomazia’

Wsj: Trump ha detto a Zelensky di non contare sui Tomahawk a breve

Secondo due funzionari americani, Trump avrebbe detto Zelensky che l’Ucraina non avrebbe dovuto contare di ricevere il Tomahawk in tempi rapidi. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui nonostante il desiderio di Trump di porre rapidamente fine al conflitto, Russia e Ucraina hanno chiarito di essere ben lontane dal concludere un accordo di pace.

Funzionari americani, europei e ucraini hanno raccontato al Wsj che Trump è stato sincero con Zelensky durante l’incontro, esprimendo a un certo punto la sua frustrazione e rifiutandosi di guardare le mappe di combattimento portate dagli ucraini. Trump avrebbe detto a Zelensky che la sua priorità assoluta era porre fine alla guerra e avrebbe chiarito di non essere vincolato a nessun risultato territoriale specifico.

Zelensky: la minaccia Tomahawk condurrebbe Putin alla diplomazia

Zelensky è intervenuto sui suoi canali social tornando a chiedere maggiore pressione nei confronti della Russia poiché “solo poche settimane fa Putin ha sentito una vera pressione e la minaccia dei ‘Tomahawk’, e ha subito mostrato la disponibilità a tornare alla diplomazia”.

Informando sugli attacchi subiti nella regione di Cernihiv e di Sumy, Zelensky ha scritto che “ora ovunque sono in corso lavori di ripristino dopo i colpi dei russi alla nostra energia. Hanno colpito anche con droni Fpv i trasformatori nella regione di Zaporizhzhia”. E ha aggiunto che “appena la pressione si è un po’ allentata, i russi hanno iniziato a cercare di svincolarsi dalla diplomazia, di rinviare il dialogo”. tgcom24.mediaset.it