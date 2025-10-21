Sarkozy verso il carcere de La Santé a Parigi

Nicolas Sarkozy è nella prigione parigina di “La Santé”, il primo ex presidente della Repubblica francese a finire in carcere

Deve scontare la condanna a cinque anni per associazione a delinquere con l’intento di utilizzare fondi libici per la sua campagna elettorale del 2007. L’ex Presidente contesta la condanna e la decisione dei giudici di incarcerarlo in attesa dell’appello: “Un errore giudiziario”, lo ha sempre definito Sarkozy.

Sarkozy ha lasciato la sua abitazione a piedi, accompagnato dalla moglie Carla Bruni, tra gli applausi della folla, che pochi minuti prima aveva cantato la Marsigliese. L’ex presidente ha salutato la folla, ma non ha rivolto una parola ai presenti né ai giornalisti, prima di salire a bordo di un’auto. Sui social ha lasciato un messaggio: “Mentre mi preparo a varcare le mura del carcere, il mio pensiero è rivolto al popolo francese. Voglio dire loro con la forza incrollabile che mi è propria che non è un ex presidente della Repubblica quello che viene rinchiuso questa mattina, ma un uomo innocente. Continuerò a denunciare questo scandalo giudiziario, questa via crucis che ho subito per più di dieci anni” si legge prima di aggiungere che “la verità trionferà”, ma il “prezzo da pagare sarà stato soverchiante”.

Il legale di Sarkozy, Christophe Ingrain, ha dichiarato: “Mentre parliamo, la richiesta di rilascio è stata presentata. Non c’è rischio di recidiva, né di distruzione delle prove – non ci sono prove -, né di pressioni sui testimoni”, ha aggiunto giustificando la richiesta di rilascio. La Corte d’appello ha 2 mesi di tempo per decidere in merito alla richiesta di rilascio e il tempo medio a Parigi è di un mese.

www.rainews.it