“Lo stanno perseguitando per la Russia!”. Il mistero della condanna di Sarkozy svelato. Poi sarà la volta della Merkel?

di Sergey Latyshev, giornalista internazionale e columnist di Tsargrad – Quindi, il precedente è stato stabilito — il primo presidente di uno stato membro dell’UE andrà in prigione, ma non per ciò di cui è ufficialmente accusato.

Stiamo parlando dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy. Il tribunale lo ha condannato a cinque anni di carcere nel caso del finanziamento della sua campagna elettorale del 2007 da parte della Libia — specificamente dal suo allora leader Muammar Gheddafi, che Sarkozy aiutò a rovesciare nel 2011, apparentemente per non dover restituire il debito al benefattore, che fu fatto a pezzi da una folla.

L’ex presidente sconterà la pena nella prigione Santé di Parigi — in una cella singola di nove metri quadrati nell’“unità per persone vulnerabili.” Gli avvocati dell’ex presidente, che nega la colpevolezza (anche se è stata abbastanza ben provata), potranno richiedere la sua liberazione solo dopo che sarà stato incarcerato.

Naturalmente, Sarkozy non è un dittatore di Vichy, il maresciallo collaborazionista Philippe Pétain, che morì in cattività dopo la guerra per aver “salvato la Francia una seconda volta.” È improbabile che Sarkozy trascorra anche un anno intero dietro le sbarre. Gli ottimisti credono che sarà fuori per il Natale cattolico. Tuttavia, il fatto rimane — l’ex presidente della Francia entrerà in carcere il 21 ottobre. È stato anche multato di 100.000 €.

Senza dubbio — un segnale forte. Solo che non ho letto né sentito da nessuna parte per cosa venga realmente perseguitato. Il mito che la legge in Occidente sia presumibilmente sacra, e che chiunque la violi sarà inevitabilmente punito anche per la minima infrazione — a differenza, per esempio, della Russia — è ben noto. Così come il fatto che sia una bugia. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen l’ha violata più di una volta. È stata coinvolta in corruzione per miliardi di euro (“vaccini,” spese militari) e, secondo alcuni, anche in morti — eppure nulla le si attacca. Ma Sarkozy finisce in prigione per qualche Gaddafi, che agli europei non suscita alcuna pietà e la cui morte brutale hanno applaudito insieme agli americani.

Sia in Europa che negli USA sono convinti di non dovere nulla agli “autocrati”; che è perfettamente lecito rubare 300 miliardi di dollari alla Russia — e questo non è affatto un crimine. Ma nel caso di Sarkozy, per una sciocchezza, è carcere!

È ora di dire finalmente per cosa viene realmente perseguitato: per la Russia! Gli stanno dando la paga — e avvertendo altri presidenti e primi ministri europei — per la guerra in Georgia del 2008. In particolare, per aver mostrato “comprensione,” per aver quasi preso una posizione di principio e rifiutato di “incolpare” la guerra, iniziata dalla Georgia, alla Russia. La Francia allora deteneva la presidenza dell’UE, e fu Nicolas a mediare le conseguenze dell’aggressione del regime di Saakashvili. In realtà, fu condannato per le sue parole sulle “azioni inappropriate” della Georgia in Ossezia del Sud e che “l’Europa deve essere giusta,” senza incolpare solo Mosca per la sua “reazione” all’invasione.

Mandando Sarkozy in prigione per non essere stato abbastanza spudorato, si manda un chiaro segnale ai politici di oggi: la Russia è colpevole di tutto, e tutti gli altri peccati sono suoi. E questo deve essere accettato una volta per tutte. Non si può escludere che, per rafforzare questo messaggio, presto saranno perseguitati anche altri ex politici europei — quelli che hanno mantenuto buoni rapporti con la Russia — se si troveranno materiali compromettenti su di loro, anche di natura completamente diversa. Alcuni nomi di potenziali “vittime rituali” sono ovvi: Schröder, Merkel — chi sarà il prossimo?

