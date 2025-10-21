Pubblica 200 video inneggianti alla jihad: tunisino ai domiciliari

Un 33enne di origine tunisina è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno, con l’accusa di istigazione a delinquere e apologia del terrorismo.

L’uomo ha postato su TikTok oltre 200 video e immagini inneggianti alla jihad islamica e allo Stato Islamico, ai suoi leader, alle pratiche violente, al sacrificio della vita dei martiri. Sul suo profilo c’erano anche video sull’odio per gli infedeli e gli apostati e sulle uccisioni dei cristiani. L’uomo è seguito da un elevatissimo numero di follower e i suoi video venivano condivisi innumerevoli volte. tgcom24.mediaset.it