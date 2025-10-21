Lavrov: ‘autorità polacche pronte a compiere atti terroristici’

Sergei Lavrov

Le autorità polacche sono pronte a compiere atti terroristici da sole, come dimostrano le dichiarazioni del Ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski secondo cui la sicurezza dell’aereo del Presidente russo Vladimir Putin nello spazio aereo polacco non sarà garantita. Questo è stato affermato da Sergei Lavrov.

“I polacchi stessi sono ora pronti a compiere atti terroristici. Ho sentito che il signor Sikorski ha minacciato che la sicurezza dell’aereo del Presidente Vladimir Putin nello spazio aereo polacco, qualora si stesse dirigendo a Budapest per il probabile summit proposto con Donald Trump, non sarebbe garantita,” ha detto il Ministro degli Esteri russo.

Lavrov ha dichiarato che la Polonia, attraverso una decisione giudiziaria, ha di fatto giustificato l’attacco terroristico contro i gasdotti Nord Stream, e ora il Ministro degli Esteri polacco afferma che, se richiesto dal tribunale, Varsavia bloccherà il volo del leader russo.
“Questi sono casi molto eloquenti,” ha aggiunto il ministro.
