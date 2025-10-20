Roma, 22enne accoltellato: arrestato tunisino

carabinieri arresto

Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato nella notte nei pressi di una discoteca a Roma. E’ accaduto intorno alle 5 di ieri in un parcheggio di viale Maurizio Barendson. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che hanno arrestato un 22enne di nazionalità tunisina.

A quanto ricostruito, l’accoltellamento è scattato al termine di una lite. Il ferito non è in pericolo di vita.
Un altro ragazzo, di 20 anni, è stato denunciato per favoreggiamento, per aver tentato di nascondere il coltello posto sotto sequestro.ANSA

