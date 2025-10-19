Stanco di aspettare, tunisino sfonda il vetro del Pronto soccorso

Stanco di attendere il suo turno, con un bidone della spazzatura ha letteralmente abbattuto il vetro che separa la sala d’aspetto del Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano

È accaduto nel pomeriggio di ieri. Responsabile dell’accaduto è stato un cittadino tunisino di 30 anni che, dopo essere stato medicato, è stato accompagnato nella caserma dei carabinieri di via Castellana dove nei suoi confronti è stato formalizzato l’arresto per danneggiamenti aggravati.

Quello di ieri è stato l’ennesimo episodio del genere che ha interessato l’ospedale di Vigevano, il secondo nell’ultima settimana ed ha ovviamente ingenerato preoccupazione tanti nel personale della struttura sanitaria quanto negli assistiti. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di carabinieri e polizia che hanno riportato la situazione alla normalità.

“Da tempo denunciamo la situazione di insicurezza del nostro Pronto soccorso – sottolinea Piero Marco Pizzi, portavoce del gruppo civico Vigevano Prima di tutto –. Così come da tempo si è avuta notizia della riapertura del posto di polizia all’ospedale, più volte confermata, ma ad oggi non ce ne è traccia. Come cittadini riteniamo sia nostro diritto sapere per quale ragione non è ancora attivo e di chi sono le eventuali responsabilità dei ritardi”.

Umberto Zanichelli – www.ilgiorno.it