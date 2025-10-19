MELUZZI DOCET, quindicesima puntata

MELUZZI DOCET è la rubrica domenicale che abbiamo voluto dedicare al Grande Alessandro Meluzzi con l’auspicio che possa aiutarlo e con l’augurio che possa guarire quanto prima per tornare tra noi.

MELUZZI DOCET è una raccolta degli interventi fatti nel programma Piazza Libertà in cui il Professore è stato “compagno di viaggio” di Armando Manocchia, autore e conduttore del talk di informazione e approfondimento, con all’attivo centinaia di puntate e altrettanti autorevoli ospiti protagonisti del panorama politico, economico, culturale, sociale, nonché sanitario e giuridico.

AGGRESSIONE ALLA FAMIGLIA

PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof. Alessandro Meluzzi – medico, psichiatra, criminologo, scrittore – estratto dalla puntata di sabato 26 agosto 2023 su BYOBLU

La NOSTRA vita viene pianificata e gestita da organizzazioni sovranazionali, avulse dai governi e dalla democrazia, la cui forza è l’analfabetismo funzionale delle masse ipnotizzate dal mainsteam.

“L’aggressione alla famiglia non è legata soltanto ad una politica di profitto delle multinazionali ed agli orrori di una BigPharma asservita alle logiche dei grandi gruppio finanziari che ne posseggono le azioni, ma è mirata a distruggere quel tessuto umano che è alla base anche della comunità, delle radici, delle leggi, degli stessi Stati per sostituire il tutto in una prospettiva che possiamo definire del post-umano o trans-umano“

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.