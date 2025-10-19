Mattarella: ‘italoamericani fanno grandi gli Usa’

WASHINGTON, 18 OTT – “I cittadini americani di origine italiane contribuiscono a fare grande gli Stati Uniti con ingegno, umanità e laboriosità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al galà per il 50esimo anniversario della National American Italian Foundation, letto dall’ambasciatore italiano a Washington Marco Peronaci.

” I 50 anni della Niaf testimoniano l’orgoglio di essere stati parte della crescita e dello sviluppo di un popolo che ha saputo integrarsi attorno ai valori di libertà, eguaglianza e democrazia”, ha aggiunto il presidente della Repubblica. “La Niaf è un punto di riferimento saldo e dinamico, capace di farsi interprete dei tempi e di creare un ponte di dialogo tra passato e futuro”, ha aggiunto Mattarella. (ANSA)